Für 30.000 Wohnungen braucht es „Turbo-Gang“ bei der Sanierung

Viele Häuser im Kreis Günzburg brauchen bald viele Handwerker: Die Wohngebäude sind enorm in die Jahre gekommen. Von den insgesamt etwa 58.200 Wohnungen im Landkreis Günzburg sind 51 Prozent schon 45 Jahre oder älter: Rund 29.900 Wohnungen in Altbauten sind damit mehr oder weniger „reif für eine Sanierung“. Das geht aus der aktuellen Analyse zum regionalen Wohnungsbestand hervor, die das Pestel-Institut gemacht hat.

„Je mehr Geld Bewohner fürs Heizen und für warmes Wasser ausgeben müssen, desto höher ist der Druck, das Haus energetisch zu sanieren“, sagt Matthias Günther vom Pestel-Institut, das die Regional-Untersuchung zur Sanierung von Wohngebäuden im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) gemacht hat. Ein zentraler Punkt ist der Energieverbrauch. Zwar liegen die Wohngebäude im Landkreis mit 1,3 Prozent pro Quadratmeter unter dem Bundesdurchschnitt, doch das reicht nicht.

Ziel sei es, den gesamten Gebäudebestand in Deutschland bis 2045 klimaneutral zu machen. „Wenn der Kreis Günzburg bis dahin klimaneutral wohnen soll, dann ist es notwendig, bei den Sanierungen in den ‚Turbo-Gang‘ zu schalten“, so Günther. Für die Hauseigentümer bedeute dies, in die Tasche greifen zu müssen: „Pro Jahr sollte sich der Landkreis Günzburg auf rund 240 Millionen Euro Sanierungskosten einstellen – allein fürs Energiesparen. Und das 20 Jahre lang“, erklärt der Institutsleiter.

Politik muss Anreize schaffen und Energiespar-Sanierungen besser fördern

Der Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel spricht von einem „Mammut-Projekt“ für den Landkreis Günzburg. Dessen Präsidentin Katharina Metzger fordert deshalb „finanziellen Rückenwind“ für die Eigentümer: „Es ist höchste Zeit, Energiespar-Sanierungen deutlich besser zu fördern als bislang.“ An die Adresse der Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Günzburg und der Region appelliert der Baustoff-Fachhandel, sich in Berlin für einen „Push bei der Gebäudesanierung“ starkzumachen: „Altbau-Sanierungen würden helfen, Jobs auf dem Bau im Kreis Günzburg zu sichern. Denn die Wohnungsbaukrise wird von Tag zu Tag schlimmer“, so BDB-Präsidentin Katharina Metzger.

Gerade das Ankurbeln von Sanierungen und Modernisierungen gebe dem Bau einen wichtigen Schub, den dieser dringend brauche. Im Fokus müsse dabei das Energiesparen stehen, so das Pestel-Institut. Wenn sich Eigentümer entschließen, Handwerker ins Haus zu holen, dann biete es sich an, möglichst umfassend zu sanieren. Wenn in Schritten saniert werde, dann in der richtigen Reihenfolge: „Erst die Häuser energetisch fit machen – also dämmen. Dann die Wärmepumpe“, so Metzger. Neben der energetischen Sanierung biete sich vor allem auch der altersgerechte Umbau an, um Seniorenwohnungen zu schaffen. „Wer ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung hat, sollte rechtzeitig dafür sorgen, dass er in den eigenen vier Wänden auch alt werden kann“, rät Katharina Metzger. (AZ)