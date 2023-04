American Football

Marc Herbert aus Oxenbronn will mit den Neu-Ulm Spartans hoch hinaus

Plus Das American Football-Team des TSV Neu-Ulm startet ambitioniert in die Regionalliga-Saison. Zwei Spieler des Aufsteigers sind im Landkreis Günzburg daheim.

Von Stephan Schöttl und Jan Kubica

Dieser Neubeginn wird ein bisschen nostalgisch für die American Football-Spieler des TSV Neu-Ulm. Zum Auftakt der Saison in der Regionalliga, der dritthöchsten nationalen Spielklasse, treten sie am Samstag, 22. April 2023, ab 15 Uhr bei der zweiten Mannschaft der Munich Cowboys an. Das ist einer der ältesten Footballvereine Deutschlands; er trägt seine Heimspiele im Dantestadion aus, das 1928 gebaut wurde und seit vergangenem Jahr als bayerisches Baudenkmal gilt. Doch all das Historische ist für die Spartans erst einmal zweitrangig. Sie wollen nach dem Aufstieg ihre eigene Erfolgsgeschichte fortschreiben.

Die Ausgangslage des Aufsteigers

Die Amberg Mad Bulldogs und die München Rangers haben die Saison bereits eröffnet. Amberg, wie Neu-Ulm ein Neuling unter den sieben Süd- Regionalligisten, gewann 20:15. Spartans-Coach Daniel Koch hat sich das Spiel im Internet-Livestream angeschaut und sagt: „Wir haben in dieser Liga sehr, sehr gute Chancen.“

