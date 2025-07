Wie die Polizei soeben bestätigt, sind die Ampeln an der B16 in Günzburg ausgefallen. Das betrifft die Ampeln an den Kreuzungen der Autobahnauffahrten zur A8 in Richtung Stuttgart und München. Laut Polizei ist aktuell bereits eine Streife unterwegs, um den Verkehr an den betroffenen Kreuzungen zu regeln. Wann die Ampeln wieder funktionieren, ist momentan noch unklar. (AZ)

B16 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis