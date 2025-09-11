Zwei neue Konrektorinnen starten an Günzburger Grundschulen

Die Stadt Günzburg hat die Leitung ihrer Grundschulen mit zwei neuen Konrektorinnen verstärkt. Mit der Ernennung von Silvia Schmidt und Inge Geprägs konnten zwei wichtige Führungspositionen neu besetzt werden, was von allen Beteiligten positiv aufgenommen wurde. Silvia Schmidt, die zuvor an der Grundschule Reisensburg tätig war, übernimmt nun die Konrektorenstelle der Grundschule Auf der Bleiche. Inge Geprägs wechselt hingegen von Neuburg an der Kammel nach Günzburg.

„Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Kommunen, die Schullandschaft gut weiterzuentwickeln“, betont Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. „Wir investieren Millionenbeträge in die Sanierung unserer Schulen Auf der Bleiche und in Reisensburg und sind glücklich, dass wir mit den beiden Konrektorinnen die richtigen Personen für diese wichtigen Posten gefunden haben.“ Silvia Schmidt freut sich auf ihre neue Stelle und sagt: „Es ist schon eine Umstellung, in einer größeren Grundschule zu arbeiten. Die Grundschule Auf der Bleiche wird von mehr als 220 Kindern besucht, in die Grundschule Reisensburg gehen knapp 200 Schüler.“

Aktuell noch Handwerkerarbeiten in der Grundschule Auf der Bleiche

Auf der Bleiche finden im Obergeschoss aktuell noch einige Handwerkerarbeiten statt, die aber pünktlich zum Schulstart beendet werden. Die Grundschule wurde durch das Hochwasser im vergangenen Jahr stark beschädigt, die Schüler seitdem im Dossenberger Gymnasium und im Dossenberger Haus unterrichtet. Zum Start des neuen Schuljahres können in der Grundschule nun acht Klassen im Obergeschoss unterrichtet werden, vier weitere Klassen dürfen weiterhin die Räumlichkeiten im Dossenberger Gymnasium nutzen. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Stadt, den Grundschulen und dem Staatlichen Schulamt heben Robert Kaifer und Markus Mayer vom Staatlichen Schulamt hervor. Die Freude sei groß, „die Stellen mit den neuen Konrektorinnen so gut besetzen zu können“. Beide Konrektorinnen werden neben ihren administrativen Aufgaben eine erste Klasse unterrichten.

Die Ernennung von Inge Geprägs zur Konrektorin der Grundschule in Reisensburg fällt in eine spannende Zeit. Die Schule befindet sich mitten in einer Phase der Sanierung und Erweiterung. Vergangenes Jahr wurde das Richtfest für den ersten von drei Bauabschnitten gefeiert. Geprägs freut sich auf den ersten Schultag im neu entstandenen Erweiterungsbau: „Ich wurde im neuen Gremium sehr gut aufgenommen und habe in der Grundschule Reisensburg schöne und intensive Wochen erlebt. Ich kann es kaum erwarten, alle Schüler begrüßen zu dürfen.“ (AZ)