Eine verrückte Reise mit Oldtimer-Bulldogs ans Nordkap

Plus Zwei Männer aus Anhofen und Schönberg sind mit ihren über 50 Jahre alten Gefährten bis zum Nordkap unterwegs, doch bei der Rückfahrt geht einiges schief und kaputt.

So haben sich Leonhard Schmid aus Anhofen und Josef Gretschmann aus dem oberbayerischen Schönberg ihre Fahrt mit den beiden weit über 50 Jahre alten Bulldogs zum Nordkap nicht vorgestellt. Schöne und schwierige Momente wechselten sich bereits nach kurzer Zeit ab, der ADAC musste gleich doppelt helfen und ein Wertstoffhof aufgesucht werden. Warum die beiden Männer ihr Ziel erreicht, aber ohne Oldtimer-Bulldog zurückgekehrt sind.