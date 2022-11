Hans Steck aus Anhofen hat ein schnelles Rezept für Gäste

Einfache Gerichte, die schnell gehen und auch noch Eindruck machen: Im Rezeptheft "Schwaben kocht" sind sie zu finden. Der Bibertaler Hans Steck ist auch dabei.

Kommen zu Ihnen gelegentlich auch spontan Gäste und Sie wissen nicht, was Sie auf die Schnelle kochen sollen? Der versierte Hobbykoch Hans Steck aus Anhofen hat mit seinem gefüllten Weißbrot ein Rezept im neuen Heft "Schwaben kocht" veröffentlicht, mit dem Sie mächtig Eindruck machen können.

Das Magazin "Schwaben kocht" Nr. 6 mit über 50 Rezepten von Leserinnen und Lesern aus der Region gibt es nun zu kaufen. Foto: Repro AZ

Wer in das Haus des 82-Jährigen gebeten wird, taucht in ein ganzes Leben voller Erinnerungen ein. Im Nu sprudelt der ehemalige Marinesoldat von seiner lebhaften Zeit auf See. Dort hatte er auf einem Schnellboot der Marine in der Kombüse gelernt, unter widrigen Umständen und auf kleinstem Raum für bis zu 40 hungrige Soldaten zu kochen. Da ging schon mal ein saftiger Schweinebraten über Bord, weil der Kapitän bei hohem Seegang falsch angelegt hatte. Erfahrungen, die ihn das ganze Leben lang geprägt haben. Er jammert nicht, er macht einfach. Und er kocht immer noch leidenschaftlich gerne.

Der Experimentierfreude sind keine Grenzen gesetzt

Die Zeiten im Kochklub liegen längst zurück, geblieben ist das Gespür für einfache Rezepte, die gelingen. So ist auch das gefüllte Weißbrot einzustufen, mit dem innerhalb von einer guten Stunde eine warme Mahlzeit auf den Tisch kommt. Wenige Zutaten reichen dafür: ein großer Weißbrot-Kipf, Hackfleisch, hart gekochte Eier, Lauch und Gewürze nach Wahl. Das Hackfleisch wird gut gewürzt, mit den Zutaten wechselweise in das ausgehöhlte Weißbrot gefüllt und wieder verschlossen. In Alufolie gewickelt kommt es dann in den Ofen, wo es eine knappe Stunde lang bei 180 Grad backen darf.

Sein Tipp: "Lasst Eure Geschmacksnerven spielen. Würzt, wie Ihr schon immer mal würzen wolltet. Der Experimentierfreude sind keine Grenzen gesetzt", sagt der Hobbykoch. Selbstverständlich wird das Gericht anschließend appetitlich dekoriert und serviert. "Das Auge isst schließlich mit", sagt Hans Steck. Zu sehen ist sein Serviervorschlag auf Seite 65.

Einst war er "bester Feldkoch"

In seiner aktiven Zeit beim Technischen Hilfswerk – 50 Jahre engagiert er sich darin inzwischen ehrenamtlich für die Gesellschaft – sind seine Kochkünste Ende der 1980er-Jahre mit einer Urkunde als "bester Feldkoch" gewürdigt worden. Ganz bestimmt könnte der 82-Jährige noch heute für eine ganze Mannschaft kochen.

