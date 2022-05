Kuhstall direkt neben möglicher ICE-Strecke: Sie bangen um ihre Existenz

Plus Sich mit Ende 20 eine Landwirtschaft aufzubauen, erfordert viel Mut. Für Philipp Stolle aus Anhofen könnte dieser Mut Ruin bedeuten – wenn der ICE Ulm-Augsburg kommt.

Das kleine Kälbchen hat noch ein ganz nasses Fell. "Die Geburt wird in der letzten Stunde passiert sein", vermutet Landwirt Philipp Stolle, als er in den Stall kommt. Für ihn sind Kälbchen-Geburten Alltag, die Milchviehhaltung ist für den bald 32-Jährigen aus Anhofen bei Bibertal Beruf und Berufung.