Radiomoderator überrascht Anhoferin mit Schätzfrage

Marcus Fahn von der Morgensendung in Bayern 1 wählt eine Telefonnummer in der Gemeinde Bibertal und will von Gabi Bettighofer eine spezielle Zahl wissen.

Es war am Freitag gegen 8.50 Uhr, als Gabi Bettighofer nicht so recht wusste, wie ihr geschah. Da riss sie ein Anruf aus dem Schlaf. Am anderen Ende der Leitung war, wie sich wenig später herausstellte, Bayern-1-Morgenmoderator Marcus Fahn. Kurz vor neun Uhr stellt er im Hörfunksender immer "Fahns finale Frage". Da kam schon so einiges vor: Wie viel Prozent der Deutschen schlafen nackt? Was ist die Höchstgeschwindigkeit für Rolltreppen in der EU? Und wie viele Milchkühe gibt es in Bayern?

Wer Glück hat, muss eine Frage mit einer Prozentzahl beantworten. Auch wenn man weit daneben liegt, es hört sich meistens nicht so an. Anders ist das mit absoluten Zahlen. Und so eine wollte Fahn hören: Wie viele der unter Dreijährigen sind in Deutschland in einer Kinderbetreuungseinrichtung? Die Gefragte, immer noch "verdutzt", dass sie, wie immer betont wird, "stellvertretend für Bayern" schätzen darf, meinte "hundert ..." und ergänzte nach einer kleinen Sprechpause "... tausend".

Beide Schätzungen liegen weit daneben

Ehemann Franz, an den sich die zweifache Mutter und Großmutter wandte, beschied, dies sei zu wenig. Seine Expertise lag bei 450.000. Selbst wenn beide Ergebnisse zusammengerechnet worden wären, hätte es noch nicht gereicht. Tatsächlich sind es 838.700 Buben und Mädchen (Stand: 1. März 2022), was einem Anteil von 35,5 Prozent entspricht. Eine Mitteilung zu diesem Thema hatte das Statistische Bundesamt im Oktober des vergangenen Jahres veröffentlicht. Statistiken werden gerne als Informationsquelle bei der "finalen Frage" genutzt. Das Zahlenwerk lag dem Ehepaar nicht vor. Dann bleibt nichts anderes als zu schätzen übrig. Radiomoderator Fahn hatte, wie jeden Morgen, auch am 20. Januar den Überraschungsmoment wieder auf seiner Seite. Und Spaß hatten alle. (ioa)