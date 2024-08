Für diese 82-Jährige ist das Malen mehr als nur ein Hobby

Im Haus von Annelore Luible aus Jettingen reiht sich ein Bilderrahmen an den nächsten, alle in unterschiedlichen Farben und Größen. In den Rahmen formen wohlgesetzte Linien und lebendige Farben vielfältige Motive. Die Gemälde im Zuhause der 82-Jährigen stammen allesamt von ihr selbst. In mehr als 20 Jahren künstlerischen Schaffens sind viele Werke entstanden, die auch in Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert wurden. Derzeit befinden sich einige ihrer Gemälde in der Fachklinik in Ichenhausen. Für die Künstlerin könnte das die letzte Ausstellung gewesen sein.

