Aquaplaning auf der A8: Mehrere Unfälle gehen glimpflich aus

Wegen starken Regens und nicht angepasster Geschwindigkeit sind auf der A8 mehrere Unfälle passiert. Ein 51-jähriger Autofahrer verlor am Samstag gegen 20 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw, da auch er seine Geschwindigkeit nicht an die Wetterverhältnisse angepasst hatte. Das berichtet die Verkehrspolizei Günzburg. Auf der Fahrt in Richtung München kam der Pkw des Mannes ins Schleudern und prallte sowohl links gegen die Betongleitwand als auch rechts gegen die Metallschutzplanke. Der Fahrer blieb unverletzt, der entstandene Sachschaden lag bei rund 20.000 Euro, so die Beamten. Den Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit.

Kurz vor zwei Uhr Sonntagnacht kam es auf der A8 in Richtung München zu einem weiteren Unfall bei starkem Regen. Eine ebenfalls 51-jährige Fahrzeugführerin verlor die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte in die Mittelschutzplanke. Als sie anschließend nach rechts rutschte, rammte sie den Pkw eines weiteren Verkehrsteilnehmers. Beide blieben unverletzt, informiert die Polizei. Die Schadenshöhe lag bei etwa 13.000 Euro. Auch sie erwartet eine Anzeige.

Nicht nur auf der A8 wurde die nasse Straße zum Verhängnis: Am Samstagmittag fuhr ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer den Auschberg in Burtenbach hinunter. Da er laut Polizeibericht offenbar zu schnell unterwegs war, stürzte er beim Abbiegen in den Wiedenangerweg von seinem Fahrrad. Er wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus Krumbach gebracht. Es entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. (AZ)