Arbeiten an Ampelanlage: B16 bei Günzburg zeitweise einspurig

Wegen Arbeiten an der Ampelanlage an der Anschlussstelle Deffingen im Zuge der B16 wird der Verkehr kommende Woche in diesem Bereich eingeschränkt. Dort steht laut dem Staatlichen Bauamt Krumbach die Umrüstung der Lichtsignalanlage an. Dabei werden sowohl das Steuergerät als auch die Signalgeber an allen vier Straßenästen ausgetauscht. Um Arbeitsraum für die geplante Ertüchtigung zu schaffen, werden in diesem Zuge auf der Bundesstraße von beiden Richtungen kommend sowie aus Richtung Deffingen die Fahrbahnen auf jeweils eine Fahrspur eingeengt. Der Verkehr aus Richtung Denzingen kommend wird für die Zeit der Maßnahme über die Ichenhauser Straße und Geschwister-Scholl-Straße auf die Bundesstraße B16 umgeleitet. Die Umrüstung findet von Mittwochvormittag, den 5. März, bis Donnerstagnachmittag, den 6. März, statt. (AZ)

