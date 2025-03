Arbeiter zieht sich bei einem Dachsturz lebensgefährliche Verletzungen zu

Am Donnerstag hat sich gegen 11 Uhr in der Hölderlinstraße ein Betriebsunfall ereignet, bei dem ein 48-Jähriger schwer verletzt wurde. Laut Polizeibericht befand sich der 48-Jährige zusammen mit einem Kollegen für die Ausführung von Arbeiten auf dem Dach eines Gebäudes. Aus bislang ungeklärter Ursache rutschte er dabei aus und stürzte aus einer Höhe von rund drei Metern auf den Asphaltboden, berichtet die Polizei weiter. Durch den Aufprall zog sich der Arbeiter lebensgefährliche Verletzungen zu. Der Rettungsdienst flog ihn mit einem Hubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Klinikum. (AZ)

Betriebsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Günzburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis