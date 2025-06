Marktplatz für Zulieferer nur übers Stadttor erreichbar

Die städtebaulichen Arbeiten in der Dillinger und Augsburger Straße der Stadt Günzburg kommen nach Angaben der Stadtverwaltung weiter gut voran. Von Montag, 23. Juni, bis Freitag, 27. Juni, soll nun der Lückenschluss der Asphaltarbeiten im Bereich der oberen Zufahrt zum Marktplatz erfolgen. Die Zufahrt ist in diesem Zeitraum gesperrt. Die Zulieferer können in dieser Woche den Marktplatz ausschließlich über das Untere Stadttor erreichen, teilt die Verwaltung mit. Die Stadt Günzburg bittet darum, dies entsprechend zu berücksichtigen. Die Schützenstraße bleibt weiterhin über die Schlachthausstraße und die Maria-Theresia-Straße erreichbar.

In der Dillinger Straße bereitet die Stadt Günzburg den Gehweg zwischen Otto-Geiselhart-Straße und Dreirosenberg für die Umgestaltung vor. Dort werden ab 23. Juni die notwendigen Leistungsarbeiten im Gehweg vorgenommen. Die Anlieger und Grundstückseigentümer wurden informiert, für Fußgänger steht der Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite uneingeschränkt zur Verfügung. (AZ)