Tod im Atomkraftwerk: Vor 50 Jahren sterben zwei Schlosser aus Gundremmingen

Es ist ein nebliger, kalter Novembermorgen in Gundremmingen. Punkt 6 Uhr steht der Reaktor still, das neun Jahre alte Kernkraftwerk soll die nächsten Stunden keinen Strom produzieren. Einige eigentlich unbedeutende Reparaturen stehen an. Auch die Reparaturschlosser Josef Z., 46 Jahre alt, und Otto H., 34 Jahre, aus Lauingen machen sich an die Arbeit, wie schon häufiger. Doch dieser Tag ist auf schreckliche Weise anders als sonst. Im Kernkraftwerk kommt es zu einem Unfall, bei dem Otto H. stirbt. Er wird als erster Atom-Toter der Bundesrepublik in die Geschichte eingehen. Auch Josef Z. stirbt an seinen Verletzungen. Der Unfall am 19. November 1975 hat die Menschen in der Region bewegt. 50 Jahre danach rekonstruieren wir die Ereignisse. Dabei stützen wir uns auf die Berichte über den Fall, die in unserer Zeitung erschienen sind.

Die Schlosser sind erfahrene Männer, genau und gewissenhaft in dem, was sie tun. Beide führen solche Reparaturen nicht zum ersten Mal durch. Sie arbeiten erst in einem der Räume an einem Schieber, hier geht alles glatt. „Es läuft ganz gut“, soll einer von ihnen gesagt haben. Dann wechseln sie in den Primär-Reinigungspumpenraum, in dem sich der Schieber W6 befindet. Laut Plan soll der geöffnet und eine Dichtung erneuert werden. Ein Strahlenschutzmann begleitet die beiden, um die radioaktive Strahlung zu überwachen, alles Routine. Er wird der einzige Zeuge des Unfalls sein.

Tödlicher Unfall im Kernkraftwerk Gundremmingen am 19. November 1975

Während die Schlosser arbeiten, steht der 32-Jährige in der Nähe der Einstiegsluke, durch welche die Männer die Reparaturstelle erreicht haben. Er reicht einen Schraubenschlüssel nach, eine Schachtel, aus der die Handwerker einen Dichtungsring entnehmen. Eine sogenannte Stopfbuchshalterung muss repariert werden. Die beiden lockern sie vorsichtig. Es tritt kein Dampf aus, also gehen sie davon aus, dass kein Druck auf der Zuleitung ist. Ein fataler Irrtum. Es ist 10.42 Uhr, als der Strahlenschutzmann einen dumpfen Knall hört. Eine Dampfwolke steigt aus der Einstiegsluke, nach einer Weile kriecht Josef Z. schwer verletzt heraus. Der Strahlenschutzmann erleidet Verbrennungen an zwei Fingern, als er dem Verletzten heraushilft. Für Otto H. kann er nichts mehr tun: Hunderte Liter 270 Grad heißer Wasserdampf, die mit 60 Atü (61,14 Bar) herausschossen, haben ihn so schwer verbrüht, dass er auf der Stelle tot war.

Im Archiv unserer Zeitung findet sich eine schematische Darstellung des Unglücks-Ventils. Foto: Rebekka Jakob

Josef Z. dagegen überlebt den Unfall zunächst. Im werkseigenen Krankenwagen kann er noch erzählen, was passiert ist: „Wir haben das Ventil aufgemacht und es kam zuerst kein Dampf. Dann jedoch kam plötzlich Dampf“, schildert der Fahrer des Krankenwagens später, was er gehört hat. Der Schwerverletzte denkt auch an seinen Kollegen. „Den Otto hat's wahrscheinlich erwischt.“ In der Lauinger Klinik deckt man den Verletzten zum Schutz anderer mit einer Aluminiumfolie ab, um mögliche Strahlenschäden zu verhindern. Obwohl nur wenige Kilometer vom Kernkraftwerk entfernt, besitzt die Klinik keine besonderen Einrichtungen oder Vorkehrungen für einen Fall radioaktiver Verseuchung. Josef Z. wird in eine Spezialklinik nach Ludwigshafen geflogen. 20 Stunden nach dem Unfall erliegt er seinen Verletzungen.

Nach dem Unfall herrscht Panik im Kernkraftwerk. „Das Gebäude war voll Dampf. Alle Leute wollten die Anlage verlassen. Bei uns war der Teufel los“, beschreibt der Technische Leiter später die Lage. Am Vorgehen des Kernkraftwerks hagelt es schnell Kritik: So sei der Krankenwagen erst nach zwölf Minuten gerufen worden. Der zuständige Kriminaloberkommissar Georg Ganser kann erst sieben Stunden später das Kraftwerk betreten. In der Zwischenzeit hatten andere Mitarbeiter die Reparaturarbeiten abgeschlossen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Leichenteile aus dem Unfall in Gundremmingen landeten im Atommülllager Asse

Die Familien der Getöteten erfahren erst aus unserer Zeitung die Einzelheiten über den Tod der Männer. „Wir wissen nicht einmal, wo er jetzt liegt. Wir wissen überhaupt nichts“, sagt der Schwiegervater von Otto H. gegenüber unserer Redaktion damals. Bei der 31-jährigen Witwe des Verunglückten hatten sich am Nachmittag nach dem Vorfall zwei leitende Angestellte des Kernkraftwerks gemeldet und die Todesnachricht überbracht. Die elf und neun Jahre alten Kinder sind Halbwaisen. Um Josef Z. trauern seine Frau und die beiden erwachsenen Kinder aus erster Ehe. Die sterblichen Überreste der Männer werden in Zinksärge eingelötet, ohne dass die Angehörigen sie noch sehen durften, und sechs Tage nach dem Unfall auf dem Friedhof beerdigt. Fast 35 Jahre später erfährt die Öffentlichkeit aus Medienberichten, dass Asche der beiden im Atommülllager Asse lagert. Leichenteile, die bei der Obduktion auf Radioaktivität untersucht worden waren, wurden im Kernforschungszentrum Karlsruhe verbrannt, die Asche in Blechkisten in das ehemalige Salzbergwerk gebracht.

Bei der Trauerfeier für die beiden getöteten Schlosser waren auch Pressevertreter anwesend, Fotos wurden gemacht. Foto: Rebekka Jakob (Repro)

Zwei Wochen nach dem Unfall gibt Umweltminister Max Streibl im Landtag die Todesursache bekannt: Die Schlosser sind an Verletzungen durch den Wasserdampf gestorben. Die radioaktive Strahlung, der die beiden ausgesetzt waren, habe weder zu einer Gesundheitsgefährdung noch gar zu ihrem Tod führen können. Sie hätten eine Strahlendosis von 500 Millirem erfahren, die höchstzulässige Dosis pro Jahr lag bei 5000 Millirem. Heute wird Strahlung in Millisievert angegeben, ein Millirem entspricht dabei 0,01 Millisievert.

Prozess in Memmingen: Tod der beiden Schlosser bleibt ungesühnt

Das Innenministerium betont, dass keine Gefahr für die Öffentlichkeit bestanden habe. In Gundremmingen macht sich dennoch Unsicherheit breit. „Acht Jahre lang ist da draußen ja nichts passiert und wir hatten unsere anfänglichen Zweifel und die Angst vor dem Atomkraftwerk schon fast vergessen“, wird eine Hausfrau aus Gundremmingen in unserer Zeitung zitiert. Innenminister Bruno Merk kommt Ende November in den Ort und stellt sich im Gasthaus Hutter den Fragen der Menschen im Atomdorf. „Weder der Unfall noch die Todesursachen liegen im Betrieb des Kernkraftwerks“ so Merk.

Doch die Frage nach der Ursache bleibt. In einer ersten Verlautbarung nach dem Vorfall schiebt der Kraftwerksbetreiber die Schuld den beiden Getöteten zu. Sie hätten unsachgemäß hantiert und einen Schieber der Entlastungsleitung nicht geöffnet. Strahlenfachleute reisen nach Gundremmingen, um den Hergang zu rekonstruieren. Darunter ist Jörn Beck, Professor für Kernphysik an der Uni Bremen. Seine Einschätzung: Menschliches Versagen und ein technischer Defekt seien hier zusammengetroffen. Aber: Die Umstände, unter denen die Reparatur durchgeführt werden musste, hätten das menschliche Versagen verursacht. So sei die Arbeitszeit der Schlosser auf 15 Minuten begrenzt gewesen. Bei etwas mehr Zeit und Sorgfalt hätten die Männer erkennen können, dass an der Anlage „etwas faul“ war.

Dass der Raum, in dem das Unglück geschah, nur von oben durch eine Luke zugänglich war, spielte dem Schicksal mit in die Karten. „Eine echte Mausefalle“, so Beck. „Unglaublich leichtsinnig“ nennen die Bremer Forscher den Umstand, dass die Schlosser eine seit Monaten schadhafte Dichtung austauschen sollten, ohne dass es eine Absperrung des Ventils zum Primärkreislauf hin gegeben habe. Das Fazit der Bremer Forscher ist vernichtend: Mit dem vorschnellen Schuldspruch vom menschlichen Versagen habe die Kraftwerksleitung selbst menschlich versagt.

Staatsanwalt sieht Schuld beim Kraftwerk – alle Angeklagten am Ende freigesprochen

Ein interner Bericht der Untersuchungskommission des Innenausschusses im Bundestag stützt dagegen die These, dass die Schlosser den Unfall selbst verschuldeten. Es sei festzustellen, heißt es in dem Papier, dass der Unfall vermeidbar gewesen wäre, wenn vorgeschriebene Vorsichtsmaßnahmen eingehalten worden wären. Doch die beiden Mitarbeiter hätten offenbar auf ihre langjährige Erfahrung vertraut. Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen unbekannt. Im Sommer 1976 kommt es zum Prozess vor dem Landgericht Memmingen. Sieben Verantwortliche des Kernkraftwerks sind angeklagt, fahrlässig den Tod von Josef Z. und Otto H. verschuldet zu haben. Die Ehefrauen der Getöteten sind während des Prozesses im Gerichtssaal, verfolgen gefasst die Schilderungen und Aussagen. Als Nebenklägerinnen treten sie, zum Bedauern der Staatsanwaltschaft, nicht auf. Fragen dazu wollen die Frauen nicht beantworten. Auch nicht die nach einer möglichen Abfindung. Die Ehefrau des technischen Leiters ist ebenfalls unter den Zuschauern. „Genauso selbstsicher wie ihr Mann vor dem Richter tritt sie in den Pausen auf, verteilt Mineralwasser und Lob und Tadel für die Berichterstattung der Journalisten“, schildert unser Redaktionsmitglied Ronald Hengherr damals, der den Prozess begleitet.

Staatsanwalt Helmut Lieber sieht die Schuld der Angeklagten als erwiesen. Die Hände auf dem Rücken verschränkt, wirft er den Angeklagten vor, „mit erschreckendem Leichtsinn und unter Außerachtlassung der Regeln der Technik schuldhaft den Tod der beiden Schlosser verursacht zu haben“. Strafverschärfend erachtet er, dass die Verantwortlichen versucht hätten, den Toten die Schuld in die Schuhe zu schieben. Er fordert Freiheitsstrafen von bis zu acht Monaten und Geldstrafen bis zu 18.000 DM. Richter Franz Kolb spricht sechs der sieben Angeklagten frei. Lediglich der Schichtführer, der am Unglückstag die Freigabe zur Arbeit an dem defekten Schieber erteilt habe, wird in dieser ersten Instanz verurteilt. Doch nachdem das Verfahren wieder aufgenommen wird, endet es mit einem Freispruch für alle Beteiligten. Wenige Tage nach dem Urteilsspruch beginnen in Gundremmingen die Bauarbeiten für die Blöcke B und C des Kernkraftwerks.

Im Januar 1977, gut ein Jahr nach dem Tod von Otto H. und Josef Z., kommt es zu einem Störfall in Gundremmingen. Bei feuchtem und kaltem Wetter entstehen an zwei Hochspannungsleitungen Kurzschlüsse, eine Schnellabschaltung wird eingeleitet. Drei Jahre steht die Anlage still, dann entscheiden die Betreiberfirmen RWE und Bayernwerk, dass das erste deutsche Demonstrationskraftwerk stillgelegt wird. Die Reparaturarbeiten hätten mehr als 250 Millionen Mark verschlungen und sich über mehrere Jahre hingezogen.