Eine Person nach Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss leicht verletzt

Am vergangenen Montagabend hat sich in Jettingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. GLaut Polizeibericht war ein 52-Jähriger gegen 20.50 Uhr auf der Umgehungsstraße in Richtung Burtenbach unterwegs. Am Kreisverkehr zwischen Jettingen und Goldbach übersah er das vor ihm fahrende Fahrzeug einer 55-Jährigen und fuhr auf. Die Streife der Polizeiinspektion Burgau konnte nach eigenen Angaben beim Unfallverursacher Alkoholgeruch feststellen, ein entsprechender Test verlief positiv. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die 55-Jährige wurde leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. (AZ)

