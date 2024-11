Verursacher von Auffahrunfall hat seit 2022 keinen Führerschein

Zwischen Offingen und Mindelaltheim ist es am Dienstagmorgen zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden von rund 3500 Euro gekommen. Dabei stellte die Polizei fest, dass der Unfallverursacher seit 2022 keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Der 45-jährige Mann fuhr einer 23-Jährigen mit seinem Pkw auf. Sie hatte zuvor verkehrsbedingt an der Einmündung zur Dossenberger Straße in Mindelaltheim abgebremst. Das erkannte der 45-Jährige allerdings zu spät. Aufgrund der fehlenden Fahrerlaubnis erwartet ihn jetzt neben einem Ordnungswidrigkeitenverfahren auch ein Strafverfahren. (AZ)

