Aufzug am Schnöllermarkt ist drei Wochen lang gesperrt

Mit dem Aufzug am Schnöllermarkt gelangt man bequem von der Unterstadt und dem Parkhaus Stadtberg in die Günzburger Innenstadt. Ein Höhenunterschied von fast zehn Metern wird auf diese Art von bis zu 13 Personen innerhalb weniger Sekunden überwunden. Um die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Aufzugs weiterhin auf hohem Niveau zu gewährleisten, sind ab Montag, 7. Juli, umfassende Instandsetzungsmaßnahmen geplant, die voraussichtlich drei Wochen in Anspruch nehmen. Das teilt die Stadt Günzburg mit.

Die sommerlichen Temperaturen und weitere Belastungen durch Starkregen und Tausalz haben in den vergangenen Jahren zu einem Verschleiß an der Konstruktion und der Technik geführt, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Vergangenheit seien bereits kleinere Maßnahmen erfolgt, wie die Installation einer Entlüftung, der Parkstellung des Fahrkorbes in der kühleren Tiefgarage sowie vor wenigen Tagen das Anbringen einer Hitzeschutzfolie auf den Glasscheiben.

Ab Montag, 7. Juli, stehen nun mit Rostschutzarbeiten am Schacht und dem Austausch der Türen durch eine Fachfirma umfassendere Instandsetzungsarbeiten an. Während der Arbeiten ist der Aufzug nicht nutzbar. Die Stadt bittet alle Nutzer um Verständnis für die vorübergehende Einschränkung. (AZ)