Ehrung für treue Blutspenderinnen und -spender aus dem Landkreis Günzburg

Beim feierlichen Ehrungsabend des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes (BSD) im Kongress am Park in Augsburg sind insgesamt 294 langjährige Blutspenderinnen und Blutspender aus Schwaben ausgezeichnet worden – darunter auch 24 Rekordspenderinnen und -spender aus dem Landkreis Günzburg, die für 75, 100, 125 oder sogar 150 lebensrettende Blutspenden geehrt wurden. Stellvertretend für das Bayerische Rote Kreuz im Landkreis Günzburg nahm Kreisvorsitzender Hans Reichhart an der Veranstaltung teil: „Diese Menschen sind echte Vorbilder. Ihr langjähriges Engagement ist nicht selbstverständlich und von unschätzbarem Wert für Patientinnen und Patienten – die nur durch diese Blutspenden mit lebensnotwendigen Präparaten versorgt werden können.“

Aus dem Landkreis Günzburg wurden geehrt: Für 75 Spenden: Elisabeth Bosch (Ziemetshausen), Albert Eckel (Günzburg), Sven Gloning (Krumbach), Helmut Mayer (Kötz), Angelika Reinhardt (Ziemetshausen), Bernhard Schmid (Dürrlauingen). Für 100 Spenden: Karl-Heinz Böhm (Ichenhausen), Martina Fahrenschon (Günzburg), Georg Feiger (Jettingen), Jürgen Rieder (Thannhausen), Thomas Schnitzler (Ichenhausen), Inge Josefine Vogt (Leipheim), Robert Wank (Thannhausen), Irmgard Weber (Krumbach). Für 125 Spenden: Günter Conrad (Günzburg), Ernst Essenwanger (Neuburg/Kammel), Andreas Fendt (Ziementshausen), Harald Gastel (Jettingen), Gerald Hartmann (Neuburg/Kammel), Johann Stelzle (Günzburg), Viktoria Titze (Krumbach). Für 150 Spenden: Stefan Josef Ketterle (Jettingen), Christian Scherer (Burgau), Anton Schmid (Burgau).

