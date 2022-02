Party-Veranstalter aus Kreis Günzburg will mehr Corona-Hilfe erklagen

Plus In der Corona-Pandemie hat ein Unternehmer aus dem Landkreis Günzburg staatliche Soforthilfen beantragt und erhalten. Das war ihm zu wenig und er zog vor Gericht.

Die eine Gesellschaft veranstaltete alljährlich ein Freiluft-Musikfestival im Fränkischen. Die andere Gesellschaft kümmert sich um Veranstaltungen wie Streetfood-Festivals. Weil diese Unternehmungen während der Corona-Pandemie darniederlagen, hatte der Hauptgesellschafter der Firmen, die im Landkreis Günzburg angesiedelt sind, und gleichzeitig Geschäftsführer staatliche Soforthilfen beantragt – und erhalten. Weil er aber mehr Unterstützung haben wollte, als die Regierung von Schwaben genehmigt hatte, ging es vor Gericht.