Tobias Bühler erlebt eine Premiere im Bezirkstag

Der Gundremminger Bürgermeister vertritt als Neuling die Region im Bezirkstag. Das sind seine Eindrücke von der konstituierenden Sitzung.

Für Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler war es eine Premiere und ein besonderer Moment: Nachdem der CSU-Kandidat bei der Bezirkstagswahl 36,1 Prozent der Erststimmen im Landkreis Günzburg erhalten hatte, durfte er jetzt an der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Bezirkstags von Schwaben teilnehmen. Der Höhepunkt im Rokokosaal in Augsburg sei für den 42-Jährigen die Vereidigung zum Bezirksrat durch den wieder gewählten Bezirkstagspräsidenten Martin Sailer gewesen. "Als einziger Vertreter des Landkreises Günzburg habe ich die Ehre dieses Ehrenamt übernehmen zu dürfen", freut sich Bühler.

Bei der Bezirkstagswahl im Oktober hatte Bühler in seinem Wohnort Schnuttenbach und seiner Bürgermeistergemeinde Gundremmingen jeweils mehr als 50 Prozent aller Erststimmen erhalten. Für Bühler ein Beweis für die Zufriedenheit der Menschen mit seiner Arbeit als Politiker. Bühler bedankte sich erneut bei seinen Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen und versprach: "Ich werde mich mit Leidenschaft und Einsatzbereitschaft für die Anliegen und Belange der Bürgerinnen und Bürger in unserem Bezirk Schwaben einsetzen. Es ist mir eine außerordentliche Ehre, dieses Amt ausüben zu dürfen. Ich werde mein Bestes tun, um die Menschen in unserem Landkreis Günzburg angemessen zu vertreten und ihre Stimmen im Bezirkstag Schwaben zu Gehör zu bringen."

Bezirkstagspräsident Martin Sailer wurde wiedergewählt

Die Sitzung war laut dem 42-Jährigen geprägt von feierlicher Atmosphäre und dem Versprechen, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger von Schwaben mit Engagement und Verantwortungsbewusstsein zu vertreten. Die konstituierende Sitzung sei reibungslos verlaufen, die Mitglieder des Bezirkstags hätten die Weichen für eine produktive und erfolgreiche Amtsperiode gestellt. Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der Marienkapelle im Augsburger Dom fand die Wahl des Bezirkstagspräsidenten statt. Martin Sailer wurde mit einer deutlichen Mehrheit wiedergewählt. In seiner Antrittsrede standen Themen wie Bildung, Kultur, Gesundheitswesen und Sozialpolitik im Mittelpunkt der Diskussion. (hva/AZ)

Lesen Sie dazu auch