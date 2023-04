Universität Augsburg würdigt Theo Waigel mit dem Ehrendoktor-Titel

Im früheren Bundesfinanzminister Waigel vereinen sich Bodenständigkeit und Weltläufigkeit. Jetzt ist er für sein Lebenswerk geehrt worden. Bald wird wieder gefeiert.

Was haben das (wieder erblühte) Kloster Roggenburg im Landkreis Neu-Ulm, ein ganzer Neu-Ulmer Stadtteil auf dem früheren Gelände der US-Streitkräfte, das Legoland und die Universität Augsburg miteinander zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Wer sich genauer darüber informiert, wird unweigerlich auf den Namen Theo Waigel stoßen.

Der frühere CSU-Bundesfinanzminister (1989-1998) hat in seiner Zeit als aktiver Politiker dem Begriff "Heimatabgeordneter" alle Ehre gemacht. Waigel war dabei, als die Zukunft eines geeinten Deutschlands verhandelt wurde. Und er wusste auch geschickt die Wünsche in der Region, in der der Bauernbub aus Oberrohr aufgewachsen ist, zu erfüllen. Jetzt hat ihm die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Augsburg wegen seiner Verdienste die Ehrendoktorwürde verliehen. Die nehme er "mit großer Freude und verhaltenem Stolz entgegen", wie es in einer Dankesrede am Dienstagabend heißt, die er vor 400 geladenen Gästen im Goldenen Saal der Stadt Augsburg gehalten hat.

Eine tiefe Freundschaft verbindet Waigel und den Laudator Köhler

Besonders hat sich Theo Waigel dabei über Laudator Horst Köhler gefreut. Den ehemaligen Bundespräsidenten (2004-2010) verbindet mit Theo Waigel eine tiefe Freundschaft, die unter anderem aus der gemeinsamen Tätigkeit im Bundesfinanzministerium herrührt: Der Augsburger Lobredner war Staatssekretär, der Gelobte Bundesminister der Finanzen. Köhler hob den Weitblick Waigels hervor, der deutlich über die Tagespolitik hinausreiche. Der frühere Bundespräsident erwähnte zudem die Sachkompetenz, Glaubwürdigkeit und Menschenfreundlichkeit Theo Waigels. Aufrichtigkeit und Fairness seien nicht nur für dessen Umgang mit seinen politischen Mitstreitern, sondern auch für seine Auseinandersetzung mit Kritikern und Gegnern prägend gewesen. „Egal, wie turbulent es im politischen Betrieb zuging: Theo Waigel blieb immer Mensch und sah in seinem Gegenüber stets den Mitmenschen“, sagte Köhler.

Beeindruckendes Lebenswerk wird gewürdigt

Die Universität würdigte "mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde das lebenslange Wirken von Waigel an der Schnittstelle von Praxis in Politik und Wirtschaft einerseits und Wissenschaft andererseits“. Waigel beeindrucke mit seinem Lebenswerk im Bereich der Volkswirtschaftslehre ebenso wie in der Betriebswirtschaftslehre, begründete Prof. Wolfgang Schultze, Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.

Vorgezogenes Geburtstagsgeschenk

Als Student hat der Ehrendoktor die Uni Augsburg nie kennengelernt. 1959 nahm er das Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in München auf und setzte es später in Würzburg fort. Dem Kuratorium der Universität gehört er trotzdem an. Und seine Familie (unter anderem seine Kinder) habe die Chance, an einer heimatnahen Universität zu studieren, "beherzt ergriffen". Die Ehrendoktorwürde ist übrigens auch ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk geworden. Am 22. April wird der bodenständige und zugleich weltgewandte Politiker 84 Jahre alt.