Augusta-Pipeline quert Autobahn A8 bei Limbach: Besuch auf der Baustelle

Landkreis Günzburg

Wer bohrt denn da? So funktioniert die Autobahn-Querung der Augusta bei Limbach

Die Gas-Pipeline Augusta quert zwischen Burgau und Günzburg die A8. Die komplizierten Bohrarbeiten laufen gerade. Welche Arbeiten stehen sonst noch an?
Von Philipp Nazareth
    Eine Maschine bohrt sich bei Limbach die kommenden Wochen Stück für Stück bis zur anderen Seite der Autobahn. Ingenieur Stephan Zacherl leitet das Pipeline-Projekt Augusta.
    Eine Maschine bohrt sich bei Limbach die kommenden Wochen Stück für Stück bis zur anderen Seite der Autobahn. Ingenieur Stephan Zacherl leitet das Pipeline-Projekt Augusta. Foto: Philipp Nazareth

    Wer regelmäßig auf der A8 unterwegs ist, hat sie vielleicht schon bemerkt, die Baustelle auf Höhe Limbach zwischen den Anschlussstellen Jettingen-Scheppach und Günzburg. In einem Schacht mehr als zehn Meter tief unter der Erdoberfläche sind Arbeiter dort gerade damit beschäftigt, eines der wichtigsten Verbindungsstücke der Gaspipeline Augusta zwischen Prettelshofen im Landkreis Dillingen und Kötz im Landkreis Günzburg fertigzustellen. Während überirdisch unzählige Autos über die Fahrbahn brettern, bohrt sich unterirdisch eine Maschine die kommenden Wochen Zentimeter für Zentimeter bis zur anderen Fahrbahnseite. Wie Projektleiter Stephan Zacherl bei einer Begehung der Baustelle erklärt, rückt die Fertigstellung des Riesenprojekts in immer nähere Zukunft.

