Wer bohrt denn da? So funktioniert die Autobahn-Querung der Augusta bei Limbach

Wer regelmäßig auf der A8 unterwegs ist, hat sie vielleicht schon bemerkt, die Baustelle auf Höhe Limbach zwischen den Anschlussstellen Jettingen-Scheppach und Günzburg. In einem Schacht mehr als zehn Meter tief unter der Erdoberfläche sind Arbeiter dort gerade damit beschäftigt, eines der wichtigsten Verbindungsstücke der Gaspipeline Augusta zwischen Prettelshofen im Landkreis Dillingen und Kötz im Landkreis Günzburg fertigzustellen. Während überirdisch unzählige Autos über die Fahrbahn brettern, bohrt sich unterirdisch eine Maschine die kommenden Wochen Zentimeter für Zentimeter bis zur anderen Fahrbahnseite. Wie Projektleiter Stephan Zacherl bei einer Begehung der Baustelle erklärt, rückt die Fertigstellung des Riesenprojekts in immer nähere Zukunft.
Landkreis Günzburg
