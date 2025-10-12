Ein klanggewaltiger Abend für alle Sinne im Günzburger Forum

Es gibt Abende, da passt einfach alles. Die ausgewählten Musikstücke, die Arrangements und auch die Präsentation der Werke durch ein Orchester, das mit guter Besetzung das Publikum in seinen Bann zieht. Einmal mehr ist es dem Dirigenten Christian Weng gelungen, mit seinen Musikerinnen und Musikern einen Abend zu gestalten, der noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Auch dieses Jahr begann das Landkreiskonzert im Forum am Hofgarten, das unter dem Motto „Klänge Europas“ stand, mit „# 23“ - einem Werk, das von Andreas Simnacher speziell für die Auftritte des Landkreisorchesters komponiert wurde.

Dieses Galakonzert markiert den glanzvollen Abschluss eines Projektes, zu dem sich „junge und junggebliebene“ Musikerinnen und Musiker – wie Christian Weng launig erklärte – aus dem ganzen Landkreis an fünf Probentagen getroffen haben, um gemeinsam symphonische Blasmusik auf hohem Niveau zu erarbeiten. Das Ziel, den motivierten Talenten der einzelnen Orchester des Landkreises die Chance zu geben, ein Konzert auf diesem Niveau musikalisch mitzugestalten, ist voll und ganz aufgegangen. Stehender Applaus und Jubelrufe aus dem Publikum unterstrichen den Erfolg der Veranstaltung und waren ein willkommener Lohn für die 53 Orchestermitglieder und ihren Dirigenten Christian Weng.

Markus Foag begeistert als Solist in kurzer Hose beim Klarinettenkonzert

Einer der Höhepunkte des Abends war das Klarinettenkonzert Nr. 3 von Oskar Navarro, bei dem Markus Foag als Solist über sich hinausgewachsen ist. Ein in der Vertonung leidenschaftliches Werk, das mediterrane Wärme mit orchestraler Raffinesse verbindet. Dem 26-jährigen Solisten aus Hafenhofen ist es meisterhaft gelungen, die zwei Klarinetten, für die das Stück geschrieben wurde, im schnellen Wechsel zu bedienen und mit seiner Virtuosität das Publikum mitzureißen. Das Wechselspiel der Spannung zwischen Orchester und Solist, das dem rund 20-minütigen Werk eine besondere Klangvielfalt verleiht, wurde optisch unterstrichen durch das Erscheinen des Solisten in kurzer Hose und verschieden farbigen Socken im Kontrast zu den Orchestermitgliedern in ihrer feinen Abendgarderobe.

Die Ode an die Freude in brausender Blasmusik bringt Gänsehautmomente

Klangvoll ging es weiter mit „Mont Blanc“, einem Werk von Otto M. Schwarz, das die Naturgewalten und die Herausforderungen des höchsten Bergs Europas musikalisch vor den inneren Augen der Zuhörerinnen und Zuhörer entstehen ließ. Da fehlte auch nicht das Vogelgezwitscher zwischen den Tönen der Blasmusiker. Passend zum Thema des Konzertes „Klänge Europas“ gewählt, war die „Ode an die Freude“ von Beethoven. Diese so vertraute Melodie der europäischen Hymne so majestätisch vom großen Orchester präsentiert zu bekommen, sorgte für Gänsehautmomente.

Auch der zweite Teil des Konzerts berührte die Herzen des Publikums. Mit dem „Marsch der belgischen Fallschirmspringer“ von Leemans, dem „Throne of the North“ von Wehr und dem „Madurodam“ von de Meij ernteten die Musikerinnen und Musiker wieder laute Bravorufe. Ein im Zuschauerraum sitzender Musikkenner meinte voller Begeisterung: „Die Qualität dieses Konzertes ist absolut hochwertig. Es ist ein ganz besonderer Abend für mich.“ Das Herzblut, mit dem Christian Weng diesen Abend gestaltet hat, war bei jedem Taktschlag zu spüren. Einen glanzvollen Abschluss mit herrlichen Solopartien des offiziellen Programms bildete Reinekes „Pilatus: Mountain of Dragons“, bevor die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Ohrwurm „Bella Ciao“ in die Nacht entlassen wurden.