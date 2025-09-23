Icon Menü
Aus für frühere Däubler Ambulanz: Rettungsdienst im Landkreis Günzburg ist nicht in Gefahr

Landkreis Günzburg

Notfallversorgung im Landkreis Günzburg ist „in keinster Weise beeinträchtigt“

Die frühere Däubler Ambulanz in Gundremmingen wird Ende Oktober geschlossen. Der Rettungsdienst im Kreis ist nicht in Gefahr, betont der Zweckverband Donau-Iller.
Von Heike Schreiber
    Die Rettungsdienstwache der Firma IMS am Standort Gundremmingen soll bis zum 31. Oktober geschlossen werden.
    Die Rettungsdienstwache der Firma IMS am Standort Gundremmingen soll bis zum 31. Oktober geschlossen werden. Foto: Lukas Hesse

    Die Nachricht, dass die IMS-Rettungsdienststelle in Gundremmingen zum 31. Oktober geschlossen wird, schlägt Wellen. Jetzt meldet sich der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller (ZRF) zu Wort. Es sei mitnichten so, dass der Rettungsdienst im Landkreis Ende Oktober geschlossen werde, stellt Geschäftsführer Jan Terboven gegenüber unserer Redaktion klar. Niemand müsse Angst vor wegbrechender Notfallversorgung haben. Vor dem Aus stehe lediglich der Standort des privaten Krankentransportunternehmens. „Die Notfallrettung im Rettungsdienstbereich Donau-Iller und im Landkreis Günzburg ist durch den Wegfall der Firma IMS in keinster Weise beeinträchtigt“, betont Terboven.

