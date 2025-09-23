Notfallversorgung im Landkreis Günzburg ist „in keinster Weise beeinträchtigt“

Die Nachricht, dass die IMS-Rettungsdienststelle in Gundremmingen zum 31. Oktober geschlossen wird, schlägt Wellen. Jetzt meldet sich der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller (ZRF) zu Wort. Es sei mitnichten so, dass der Rettungsdienst im Landkreis Ende Oktober geschlossen werde, stellt Geschäftsführer Jan Terboven gegenüber unserer Redaktion klar. Niemand müsse Angst vor wegbrechender Notfallversorgung haben. Vor dem Aus stehe lediglich der Standort des privaten Krankentransportunternehmens. „Die Notfallrettung im Rettungsdienstbereich Donau-Iller und im Landkreis Günzburg ist durch den Wegfall der Firma IMS in keinster Weise beeinträchtigt“, betont Terboven.

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Notfallversorgung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gundremmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis