Auseinandersetzung an Raststätte: 27-Jähriger mit Pfefferspray attackiert

Jettingen-Scheppach

Auseinandersetzung an Rastanlage in Jettingen-Scheppach: 27- Jähriger mit Pfefferspray attackiert

Ein nächtlicher Streit unter Männern eskalierte, als einer von ihnen Pfefferspray einsetzte. Auch der Ersthelfer war darum beeinträchtigt.
    |
    |
    |
    Der 27-Jährige verlor nach dem Einsatz von Pfefferspray gegen ihn das Bewusstsein.
    Der 27-Jährige verlor nach dem Einsatz von Pfefferspray gegen ihn das Bewusstsein. Foto: picture alliance, dpa

    In Jettingen-Scheppach ist es am Donnerstag zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf Männern gekommen. Laut Polizeibericht spielte ein 27-Jähriger 1.55 Uhr in der Rastanlage Burgauer See an einem Automaten. Hier geriet er mit vier Männern in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung sprühte ein Mann aus der Gruppe dem 27-Jährigen mit Pfefferspray ins Gesicht. Die vier jungen Männer flohen danach aus der Rastanlage und flüchteten mit einem Pkw Richtung Burgau, berichtet die Polizei weiter. Ein Angestellter der Rastanlage eilte dem Verletzten zu Hilfe und verständigte die Polizei und den Rettungsdienst. Unter der Einwirkung des Sprays verlor der 27-Jährige noch während der Behandlung das Bewusstsein und wurde ins Krankenhaus verbracht. Auch der Ersthelfer wurde durch das Einatmen des Sprays beeinträchtigt und musste sich während der Hilfeleistung übergeben. Beamte der Verkehrspolizei Günzburg übernahmen nach der Hilfeleistung die Ermittlungen und sicherten Spuren, deren Auswertung noch erfolgen werde. (AZ)

