Ferienspaß so nah: Diese Ausflugsziele erreichen Sie vom Landkreis Günzburg aus in einer Stunde

Ferien daheim müssen nicht langweilig sein. Schließlich kann man auch im Landkreis Günzburg eine ganze Menge erleben. Aber wer wirklich schon alle Freizeitangebote und Ausflugsziele zwischen Günzburg und Krumbach, zwischen Ellzee und Burtenbach durchgespielt hat, für den gibt es auch in der Umgebung eine Menge zu entdecken. Wir haben Ausflugstipps gesammelt, die sich rund einer Stunde erreichen lassen. Referenzpunkt ist für uns dabei die Stadt Ichenhausen als Mitte des Landkreises. Wer an einer anderen Stelle im Landkreis startet, kann also einige Minuten mehr oder weniger für die Anfahrt brauchen. Einige der Attraktionen sind dabei sogar kostenlos oder bieten günstige Familienpreise.

Allgäu Escape Memmingen: Hier müssen Besucherinnen und Besucher Rätsel lösen, um gemeinsam zu entkommen. Voher stehen 63 Kilometer Fahrt an. Die Räume „Das dunkle Baustellengeheimnis“, „Das Piratenabenteuer“, „Tildas Versprechen“, „Kuhstall“ und „Tatort Allgäu Sennerei“ bieten Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Eine Buchung im Vorfeld ist notwendig unter allgaeu-escape.de. Je nach Gruppengröße kostet eine Spielrunde pro Person zwischen 20 und 40 Euro. Für Familien gibt es Rabatte.

Derr Allgäuflieger ist eines der Wahrzeichen des Skyline Parks. Foto: Allgäu Skyline Park

Allgäu Skyline Park: Der Freizeitpark in Rammingen ist 51 Kilometer entfernt und lockt mit zahlreichen Attraktionen wie Achterbahnen, Wildwasserrutschen und Kinderkarussells. Die Eintrittspreise richten sich nach der Körpergröße: Wer unter 110 groß ist, kommt kostenlos rein, zwischen 110 und 149 Zentimetern kostet das Tagesticket 35 Euro, ab 150 Zentimetern werden 42 Euro fällig. In den Sommerferien hat der Freizeitpark täglich von 9.30 bis 18 Uhr geöffnet. www.skylinepark.de

Das Schwäbische Bauernhofmuseum in Illerbeuren ist das Freilichtmuseum für Schwaben. Dort soll Geschichte bewahrt und erlebbar werden. Foto: Tanja Kutter/Bauernhofmuseum

Bauernhofmuseum Illerbeuren: Das Freilichtmuseum ist in 68 Kilometern erreicht. Hier sind 32 Häuser zu sehen, die einen Einblick in die Baugeschichte und die verschiedenen Haustypen Schwabens gewähren. Auf dem Gelände sind Häuser und Höfe vom 17. bis in das 20. Jahrhundert aus dem bayerischen Schwaben für die Nachwelt erhalten. Auch Handwerksstätten und frühe technische Bauten aus dem Gebiet zwischen Iller und Lech werden präsentiert. Aktuell gibt es hier auch die Wanderausstellung des Bezirks Schwaben zum Dreißigjährigen Krieg zu sehen. Geöffnet ist bis 10. November von 10 bis 18 Uhr, im Sommer freitags und samstags zusätzlich bis 20 Uhr. Geschlossen ist montags (außer an Feiertagen). Erwachsene zahlen 8 Euro Eintritt, ermäßigt 6 Euro. Für Kinder bis 18 Jahre werden 1,50 Euro verlangt, bis sechs Jahre ist der Eintritt frei. Ein Feierabendticket ab 16 Uhr gibt es für vier Euro, die Familienkarte kostet 16 Euro. www.bauernhofmuseum.de

Im Bienenmuseum in Illertissen erfahren Jung und Alt allerhand süßes Wissen um die Honigbiene. Foto: Alexander Kaya

Bienenmuseum Illertissen: Es summt und brummt im Vöhlin-Schloss Illertissen: Hier zieht jedes Jahr von Ostern bis Oktober eine Bienenkönigin mit ihrem Hofstaat in einen gläsernen Schaukasten. Kleine und große Bienenforscherinnen und Bienenforscher können hier auf Entdeckungsreise gehen. Für Spazierbegeisterte empfiehlt sich der Illertisser Bienenweg. Der Rundweg kann am Bienenmuseum gestartet werden und führt an mehreren Einkehrmöglichkeiten sowie an einem großen Spielplatz vorbei. Bei einem Besuch im Vöhlin-Schloss können ebenfalls die barocke Schlosskapelle sowie das Museum Illertissen besucht werden. Geöffnet ist Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. www.landkreis-nu.de/bienenmuseum

Das Eselsburger Tal in der Schwäbischen Alb ist einen Besuch wert. Foto: Josef Gantner (Archivbild)

Eselsburger Tal: Einen Ausflug wert ist das Eselsburger Tal bei Herbrechtingen mit der bizarren Felsformation der Steinernen Jungfrauen. An einem „Bernz-Erlebnisort“ ist ein Biberbau nachgestellt. Herrlich ist auch die Wanderung zur Spitzbubenhöhle und zur Burgruine Falkenstein. Entfernung: 41 Kilometer.

Die Puppen von Käthe Kruse kann man im Museum in Donauwörth besuchen. Foto: Stadt Donauwörth (Archivbild)

Käthe-Kruse-Puppenmuseum Donauwörth: Das Käthe-Kruse-Puppen-Museum in Donauwörth (Entfernung: 92 Kilometer) zeigt in der Dauerausstellung über 150 Puppen, Schaufensterfiguren und Puppenstubenpuppen aus der weltbekannten Manufaktur der Käthe Kruse Puppen von den Anfängen um 1910 bis heute. Das Museum ist dem Lebenswerk der Käthe Kruse gewidmet, die mit ihren natürlichen, dem Kind nachempfundenen Puppen Weltruhm erlangte. Im Sommer ist das Museum Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2,50 Euro, für Kinder ab sechs Jahren 1,50 Euro. Familien bezahlen zusammen 4,50 Euro.

Steiff-Museum in Giengen: Die Tiere und Spielzeuge von Margarete Steiff gibt es in Giengen zu bestaunen. Bei einer Schaufertigung können Besucherinnen und Besucher miterleben, wie ein Stofftier hergestellt wird. Im historischen Bereich gibt es seltene Stücke aus über 140 Jahren Firmengeschichte zu sehen. Ein Highlight ist die 15 Meter lange Schlangenrutsche. Die Entfernung liegt bei 38 Kilometern. Eine Familienkarte (zwei Erwachsene und deren Kinder bis 17 Jahre) kostet 30 Euro. www.corporate.steiff.com/de/museum

Tiergarten Ulm: Australische Emus und Känguru „Hüpfer“, Pfeilgiftfrösche, Schildkröten, Affen und Krokodile: Im Tiergarten in Ulm gibt es eine Menge zu sehen. Auch Tiere aus der Region kann man hier entdecken: Etwa im begehbaren „Donautunnel“, der mit seinen 18 Metern Länge und der Spezialisierung auf heimische Kaltwasserfische einzigartig ist. Die Öffnungszeiten sind bis September täglich von 10 bis 18 Uhr. Familienkarten gibt es für zehn beziehungsweise 17 Euro, KInder unter vier Jahren zahlen nichts. www.tiergarten.ulm.de

Seit 2007 gibt es den familiengeführten Kletterpark bei Weißenhorn bereits. Foto: Waldseilgarten Wallenhausen (Archivbild)

Waldseilgarten Wallenhausen: Es ist das wohl am schnellsten zu erreichende Ziel auf unserer Liste, zumindest von unserem Referenzort Ichenhausen aus: Nur zehn Kilometer entfernt liegt der Waldseilgarten Wallenhausen. Der Kletterpark ist ein Hochseilgarten inmitten des natürlichen Baumbestands. Neun verschiedene Parcours mit 95 verschiedenen Kletterelementen führen bis auf 15 Meter Höhe. Der Waldseilgarten selbst ist außer bei Sturm, Hagel, Gewitter und Dauerregen bei jedem Wetter geöffnet, derzeit von 9 bis 19 Uhr. Hier ist eine Online-Reservierung notwendig. Erwachsene zahlen für drei Stunden 28 Euro, Jugendliche von 12 bis 17 Jahren 22 Euro, für Kinder von acht bis elf Jahren werden 18 Euro fällig. Wer nicht gerne hoch hinaus will, kann ohne Anmeldung auch das Sonnenblumen- und Maislabyrinth besuchen, in dem es fünf Stempelstationen zu finden gilt. www.waldseilgarten-wallenhausen.de

Südliche Breitmaulnashörner leben im Zoo Augsburg. Foto: Bernhard Weizenegger

Zoo Augsburg: Mit Kindern ist der Augsburger Zoo (Brehmplatz 1) immer eine Reise wert. Entfernung: 65 Kilometer. Besondere Attraktionen sind das Elefantenhaus, das Afrika-Panorama mit Giraffen, Nashörnern, Straußen und Zebras. Für Buben und Mädchen gibt es einen Abenteuerspielplatz und einen Streichelzoo. Der Eintritt für Erwachsene kostet in der Hauptsaison 15 Uhr, Kinder von drei bis 15 Jahren zahlen 7,50 Euro. Unter Dreijährige haben freien Eintritt. Es gibt auch eine Familien-Sparkarte (sechs Kinder, vier Erwachsene) für 82,50 Euro.