Unmut über neuen Schotterweg in Waldgebiet an der Donau

Seit 50 Jahren ist der Leser, der sich mit seinem Anliegen an unsere Redaktion gewandt hat, im Waldgebiet Jungholz westlich von Leipheim regelmäßig als Wanderer unterwegs. Wenn der 75-Jährige von seinen Spaziergängen erzählt, von den naturbelassenen Wegen durch das Naturschutzgebiet, dann kommt er schnell ins Schwärmen. Doch mittlerweile ist dem Mann aus Nersingen die Freude an seinem Wandergebiet etwas vergangen. Seitdem die Bayerischen Staatsforsten einen Forstweg im vergangenen Jahr mit Kalkschotter hergerichtet haben, komme er sich vor wie auf einer Autobahn, sagt der 75-Jährige. „Das nimmt total den Flair.” Er frage sich: Warum musste der Weg am Rande eines Naturschutzgebiets für viel Geld ausgebaut werden?

