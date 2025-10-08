Wasserwelten zum Anfassen: Ausstellung im Schulmuseum macht Umweltwissen spielerisch erlebbar

Eine Ausstellung zum Spielen: Die Wanderausstellung „Wasser in Stadt, Land, Fluss“ des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) ist zu Gast im Bayerischen Schulmuseum Ichenhausen vom 17. Oktober bis zum 18. Dezember 2025. Während der Woche sind zahlreiche Schulklassen der umliegenden Schulen in der Ausstellung und werden von fachkundigem Personal des LfU und des Museums durch die Themen der Wasserausstellung begleitet, wie das Schulmuseum in einer Pressemitteilung bekannt gab. An den Wochenenden können Familien mit Kindern die Ausstellung kostenlos besuchen. An drei Stationen für Stadt, Land und Fluss erfahren die Kinder Wissenswertes zu Hitze und Trockenheit oder Starkregen und Hochwasser. Mit interaktiven Elementen erarbeiten sie sich Interessantes und Wertvolles aus der natürlichen Wasserwelt und können beispielsweise selbst das Modell einer Schwammstadt aufbauen oder ein großes Puzzle zu einem Flusslauf machen. Spiele und Quizfragen vertiefen die gelernten Inhalte. Die Ausstellung war dieses Jahr bereits an zahlreichen Orten in ganz Bayern zu sehen und habe sowohl Kinder als auch die Pädagoginnen und Pädagogen begeistert.

An den Wochenenden, Ferien und Feiertagen kann die Ausstellung von der Öffentlichkeit besucht werden. (AZ)

Öffnungszeiten des Bayerischen Schulmuseum Ichenhausen Dienstag bis Freitag: 9 bis 13 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertags: 10 bis 17 Uhr

Montag: Geschlossen

Am 1. November bleibt das Museum außerdem geschlossen. Nährere Information unter der Telefonnummer 08223/6189.

