Inge Jendruscsik aus Burgau erhält die Silberdistel unserer Zeitung

Inge Jendruscsik ist die soziale Seele von Burgau im Landkreis Günzburg. Sie hilft, wo immer sie kann. Und das seit mehr als einem halben Jahrhundert.

Inge Jendruscsik aus Burgau ist eine Frau, die nicht wegschaut. Müsste man dem Ehrenamt der 76-Jährigen eine Jobbeschreibung verpassen, käme man mit Standardbegriffen nicht aus. Sie ist Seelsorgerin, Streetworkerin, Therapeutin, Organisatorin und ein Anker für Menschen, die Hilfe benötigen. Seit vielen Jahrzehnten ist sie die soziale Seele von Burgau im Landkreis Günzburg. Und das, obwohl sie selbst genug Leid kennt.

„Es sind oft die kleinen Dinge, die eine ungeahnte Wirkung entfalten“, erzählt Jendruscsik, ohne dabei groß auf ihre Ehrenämter und Funktionen zu zeigen. Wegen ihres Engagements ist sie nicht nur für die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Burgau unentbehrlich geworden. Die Burgauerin packt als Mitinitiatorin der an der AWO angegliederten Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren mit an und betreut darüber hinaus in Not geratene Menschen. Für ihr vielfältiges Engagement im Dienst der Mitmenschen wird sie jetzt mit der Silberdistel unserer Zeitung ausgezeichnet.

Die Aufführung eines Theaterstückes war für die 15-jährige Inge Jendruscsik (Zweite von rechts) der Beginn ihres sozialen Lebenswerkes. Foto: Repro: Ralf Gengnagel

Der fürsorgliche Umgang mit Menschen ist ihr wichtig

Andere Menschen interessierten Jendruscsik schon als Kind. 1962 gründete sie in Ichenhausen, im Alter von 15 Jahren, eine Jugendgruppe der AWO. "Es begann mit einem Theaterstück für eine Weihnachtsfeier", erinnert sie sich und holt ein altes Foto raus. Ihre Mutter, die selbst bei der AWO mitarbeitete, animierte sie dazu. Im ehemaligen Gasthof Seerose in Ichenhausen habe sie mit Klassenkameraden ihres Bruders das Stück aufgeführt. Daraus entwickelte sich die AWO-Jugendgruppe.

Seit 2002 ist die 76-Jährige die Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt in Burgau, hat das Herz am rechten Fleck und denkt nicht zuerst an sich. Ihr Engagement reicht weit zurück. Ab 1963 war sie Mitorganisatorin und ehrenamtliche Betreuerin bei der bis 1991 angebotenen AWO-Kinder- und Altenerholung in Sonthofen. Dafür investierte die ehemalige Krankenschwester jedes Jahr einen Teil ihres Urlaubs, um Kindern bedürftiger Familien eine Auszeit von den Sorgen des Lebens zu ermöglichen. Ihr Einsatz für die Menschlichkeit geht allerdings weit über ihr Engagement bei der AWO hinaus. Für Hilfsbedürftige geht sie einkaufen, holt Tabletten aus der Apotheke, reicht Brennholz, wenn es ausgegangen ist, oder wäscht auch mal Senioren die Haare. Für ihr soziales Lebenswerk erhielt sie im November 2022 die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

Nach ihrer Heirat zog es sie nach Burgau. "Da haben sich zwei gefunden", sagt sie in Gedanken an ihren mittlerweile verstorbenen Mann. Denn auch in der Brust des ehemaligen Kreis- und Stadtrates Peter Jendruscsik schlug ein soziales Herz. "Wir sind beide schon in unseren Familien sehr sozial aufgewachsen, das prägt", sagt sie. An ihn denke sie oft. Neben allem ehrenamtlichen Engagement pflegte sie zu Hause ihren Mann nach einer schweren Krankheit. Und das, obwohl es ihr selbst wegen eines Herzleidens nicht immer gut geht. "Ich dachte mir damals schon, was bürdest du dir da eigentlich auf." Nahe dran sei sie gewesen, kürzerzutreten und spielte mit dem Gedanken, die Begegnungsstätte aufzulösen. Übers Herz brachte sie es nicht. Es waren bestimmte Menschen, die sie weitermachen ließen, sagt sie. Allen voran ihr Mann, dem sie das Versprechen gab, ihr gemeinsames Lebenswerk fortzuführen. Spuren hinterließen aber auch die Menschen, die von ihrem Rückzug erfuhren, zu ihr kamen und deswegen weinten. Ihr wurde klar, dass ihr Aufhören das Ende der Begegnungsstätte bedeute und für die Menschen eine Heimat wegbreche, sagt Jendruscsik.

Inge Jendruscsik: "Der Blick vor die eigene Haustür darf nicht schwinden"

Menschen gab es viele, denen sie wieder neuen Mut, Halt und Perspektive geben konnte. Da gab es den alkoholkranken Mann, für den sie da war, ihm zuhörte, an ihn glaubte und sich um Hilfe kümmerte. "Er hat den Weg raus aus der Alkoholsucht geschafft", sagt Jendruscsik und freut sich darüber, dass er sich jetzt sozial engagiert. Sie erzählt von der Mutter, die sie samt ihren Kindern bei sich aufnahm, nachdem sie mitten in der Nacht bei ihr klingelte, weil der Vater der Kinder gewalttätig war. Noch Jahre später erhalte sie für solche Unterstützung Dankeskarten. "Das berührt mich und zeigt, dass es manchmal gar nicht viel braucht, um zu helfen." Da fällt ihr die Seniorin aus Burgau ein, die sehr einsam ist. Sie wünschte sich, auf dem Friedhof ihre verstorbenen Verwandten besuchen zu können. Allein schaffe sie das nicht. Auf dem Friedhof äußerte sie gegenüber Jendruscsik einen weiteren Wunsch: Sie würde so gerne noch einmal in die Lieblingskneipe gehen. "Das haben wir dann nachmittags um halb fünf gleich in die Tat umgesetzt und zusammen ein Pils getrunken."

Ganz oft könne man schnell und unbürokratisch den Menschen mit geringem Aufwand mehr Lebensqualität schenken, sagt sie. Es gebe so wahnsinnig viele Leute, die wegschauen. "Der Blick vor die eigene Türe schwindet immer mehr", sagt Jendruscsik. Manchmal reiche es schon, den Nachbarn mal zu fragen, wie es ihm gehe.

