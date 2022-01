Autofahrer wird in Autenried wegen Drogenkonsums kontrolliert

Einen Monat ohne Auto auskommen muss vermutlich ein Autofahrer, der von der Polizei in Autenried angehalten wurde. Er hatte möglicherweise Drogen im Blut.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg stoppte am Sonntagnachmittag in Autenried ein Auto und kontrollierte den Fahrer. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei ihm ordneten die Polizeikräfte eine Blutentnahme an.

Bußgeld und Fahrverbot drohen bei möglicher Drogenfahrt in Autenried

Wird dieser Verdacht durch das Ergebnis der Blutuntersuchung bestätigt, erwarten ihn ein Bußgeld von mindestens 500 Euro und ein mindestens einmonatiges Fahrverbot. (AZ)