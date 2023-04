Autenried

24.04.2023

Bier, Bulldogs und Blasmusik gab es beim Brauereihoffest in Autenried

Plus Tausende Besucher kamen am Tag des Deutschen Bieres zum Brauereihoffest der Schlossbrauerei Autenried. Ein Hoch auf die Braukunst und das Reinheitsgebot.

Von Peter Wieser

Wenn man die Brauereihoffeste der Schlossbrauerei Autenried zusammenzählt, war das am Sonntag, dem Tag der Deutschen Bieres, das 20. in dieser Art – also schon ein kleines Jubiläum. Außerdem war es das siebte Fest mit Oldtimertreffen der Freunde alter Fahrzeuge Augsburg Stadt und Land. Wegen Corona mussten Brauereihoffest und Oldtimertreffen drei Jahre pausieren. Im April 2020 kam der Lockdown dazwischen, im Folgejahr durften so gut wie keine Veranstaltungen stattfinden, und im April 2022 hatte es immer noch Beschränkungen gegeben. Das und vor allem der sich im Laufe des Vormittags aufklarende Himmel hatten dazu beigetragen, dass die Besucherinnen und Besucher geradezu in Massen auf den Brauereihof strömten.

Das erste Autenrieder Brauereihoffest fand 1976 statt und war um vieles kleiner. Die anschließenden Feste fanden zunächst im Drei- oder Vierjahresrhythmus statt: Zu Jubiläen oder wenn eine neue Anlage eingeweiht worden sei, erzählte Brauereiinhaber Rudolf Feuchtmayr. Ein richtig großes gab es im Jahr 2000 zum 350-jährigen Bestehen der Brauerei gegeben, 2025 steht das 325-jährige an. Feuchtmayr spricht gleichzeitig auf die vergangenen Oldtimertreffen an – eine Zeitreise mit dem Geruch von Öl, Benzin und dem der Zweitakter, wie er bemerkte.

