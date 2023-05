Autenried

vor 32 Min.

Feierliches Jubiläum der Maria-Hilf-Bruderschaft

Plus Zum 300-jährigen Bestehen der Bruderschaft in Autenried werden alle Register gezogen. Weihbischof Florian Wörner hält ein Pontifikalamt.

Von Claudia Jahn

Von Kirchenmüdigkeit und schwindenden Zahlen der Gemeindemitglieder war in der Autenrieder Sankt Stephanus Kirche wenig zu spüren, als dort die Maria-Hilf-Bruderschaft ihr 300-jähriges Bestehen mit einem festlichen Gottesdienst feierte. Es wurden alle Register gezogen, auf die eine funktionierende dörfliche Gemeinschaft so stolz sein kann. Der Festzug zum Gotteshaus vor Beginn der Messe, mit der Autenrieder Musikkapelle gleich hinter dem Kreuz, gefolgt von der Abordnung der örtlichen Feuerwehr, dem Soldaten- und Kameradschaftsverein sowie der stattlichen Schar der Ministranten vor den geistlichen Herren und den Gemeindemitgliedern war der feierliche Auftakt für den Festakt in der Kirche.

Die Jubiläumsfeier für die 1722 in Autenried gegründete Gebetsgemeinschaft stand eigentlich im vergangenen Jahr an, musste aber aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen verschoben werden. Anton Kammermeier, der gleich nach seiner Erstkommunion 1955, wie es damals üblich war, in die Bruderschaft aufgenommen wurde, erinnert sich gerne daran, wie schön es immer war, dieser Gemeinschaft anzugehören. Vor allem dann, wenn traditionsgemäß am zweiten Sonntag im Jahr alljährlich in Autenried „‘s Fäscht“ gefeiert wurde mit großem Umzug durchs Dorf und einem zünftigen Beisammensein nach der Messe im Pfarrgarten.

