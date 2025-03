Generalversammlung bei der Geselligen Vereinigung Eintracht Autenried

Mit musikalischen Klängen der Musikkapelle der Geselligen Vereinigung Eintracht Autenried wurde die Mitgliederversammlung eingeläutet. Nach den Worten des 1. Vorsitzenden Benedikt Kautter berichteten die einzelnen Abteilungen über das vergangene Jahr. Die Abteilung Theater konnte auf sehr gut besuchte Vorstellungen im Dezember und Januar zurückblicken. Fast jede Aufführung war ausverkauft und die Theaterabende somit ein voller Erfolg. Ebenso blickte die Abteilung Tischtennis auf eine erfolgreiche Saison zurück, da die 2. Mannschaft souverän Meister in der Bezirksklasse C Günzburg Süd wurde. Der Kassenbericht des Schatzmeisters Georg Hammerer war wenig spektakulär, da die Wetterkapriolen im letzten Jahr dafür sorgten, dass die Eintracht ihre Veranstaltungen zum Teil leider absagen musste. Das Trachtenerwachen im April fand wenig Anklang bei Dauerregen und abendlichen Tiefsttemperaturen. Das Schlossparkfest musste aufgrund der Wetterverhältnisse komplett abgesagt werden, zum Leidwesen aller Vorstandsmitglieder und Besucher der alljährlichen Veranstaltung im idyllisch gelegenen Schlosspark.

Einen Wechsel im Vorstand durfte das Amt des Schriftführers erfahren. Ute Walder gab nach 16 Jahren aus persönlichen Gründen die Position ab und Benjamin Wolf übernimmt die Tätigkeit des Schriftführers. Beisitzer wurde Hans Frey von der Abteilung Schützen. Besonders hervorheben will der Verein das neu gewählte Ehrenmitglied Ingrid Schuler. Sie ist seit über 50 Jahren Mitglied und unterstützte viele Veranstaltungen der GVEA tatkräftig und mit viel Herzblut. Dafür äußerte Kautter seinen Dank. Veranstaltungen im April sind das Trachtenerwachen am 11. April mit der Joe Williams Band, am 12. April feiert die FFW Autenried ihr 150-jähriges Jubiläum und 13. April findet der Tag des Bieres statt. Gefeiert wird auf dem Gelände der Schlossbrauerei Autenried. Der Verein freut sich auf viele Besucher.

