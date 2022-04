Autenried

vor 17 Min.

So feiern orthodoxe Christen in Autenried das Osterfest

Plus Der 81-jährige Leiter der orthodoxen Kirchengemeinde in Autenried gibt Einblicke in das Osterfest. Warum an 180 Tagen gefastet wird und wie es in Autenried weitergehen soll.

Von Sandra Kraus

„Christos anésti! Christus ist auferstanden!“, rufen sich griechisch-orthodoxe Christen als österliche Grußformel ab dem morgigen Sonntag, 24. April, zu. Denn erst dann feiern sie Ostern, heuer eine Woche später als die römisch-katholischen und die evangelisch-lutherischen Christen. Zwar richtet sich das orthodoxe Osterfest ebenfalls nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsanfang, doch dieser Tag wird nach dem julianischen Kalender berechnet und nicht nach dem 1582 eingeführten gregorianischen Kalender. Wie viele orthodoxe Christen am Samstag um 12 Uhr die Blumenvesper mit Basilius-Liturgie, ab circa 22.30 Uhr Messonyktikon mit Grableerung und später ab 0 Uhr das Hochfest der Auferstehung feiern werden, kann Archimandrit Jakobus Puckett, Oberer des Klosters Autenried, nicht abschätzen. Der 81-Jährige leitet die orthodoxe Kirchengemeinde „Entschlafung der Allheiligen Gottesgebärerin Maria“ in Autenried.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .