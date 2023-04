Unbekannte zünden in der Nähe des Autenrieder Damwildgeheges Böller

Der Unfug versetzt die Wildtiere in Autenried in Unruhe. Polizei sucht nach Zeugen.

Der Besitzer eines Damwildgeheges in Autenried meldete am Ostersonntag gegen 14.40 Uhr, dass in der Nähe des Geheges Böller gezündet wurden und das Wild im Gehege in Unruhe versetzt wurde. Das hatte er aus der Entfernung wahrgenommen. Die Personen, die Böller geworfen haben, wurden nicht mehr angetroffen. Nach ersten Feststellungen sei das Wild in dem Gehege durch den Unfug nicht zu Schaden gekommen. Zeugen, die Hinweise zu den Urhebern der Böllerwürfe geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg, Telefon 08221-9190, zu melden. (AZ)