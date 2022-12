Autenried

Wie junge Leute den Jugendtreff in Autenried wiederbeleben

Plus Die Corona-Pandemie hat die Aktivitäten im Autenrieder "Juze" ausgebremst. Dies soll nun der Vergangenheit angehören. Ein Anfang ist gemacht – und das mit einer guten Tat.

Von Till Hofmann

Corona hat überall Spuren hinterlassen, hat Aktivitäten in der Gemeinschaft erlahmen lassen, dafür den Rückzug ins Private beschleunigt. Von dieser Entwicklung hatten Theresa Veit, Christoph Veit, David Wolf, Elisa Veit und Sebastian Riederle schon seit geraumer Zeit genug. Bei Missfallensäußerungen ist es nicht geblieben. Die fünf jungen Leute gehörten zu den Kräften, die ihr geliebtes "Juze" in Autenried wiederbelebt haben in der Adventszeit – mit einer Weihnachtsfeier, an der auch ausdrücklich die Eltern der jungen Frauen und Männer eingeladen waren.

