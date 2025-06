Zweifache Meisterschaft der GV Eintracht Autenried

Die Abteilung Tischtennis der GV Eintracht Autenried kann dieses Jahr gleich zwei Meisterschaften feiern. Sowohl die 1. Herrenmannschaft in der Bezirksliga Gruppe 2 West als auch die 2. Herrenmannschaft in der Bezirksklasse A Gruppe 4 sicherten sich jeweils den 1. Platz in der Liga und steigen auf. Der 1. Herrenmannschaft gelang dabei eine perfekte Saison in der Bezirksliga. Vor der Saison zwar als Mitfavorit auf den Aufstieg gehandelt, war jedoch nicht absehbar, dass die Mannschaft sich derart entwickelt und mit 16 Siegen aus 16 Spielen die Liga geradezu dominierte. Dies spiegelte sich auch in den Einzelbilanzen wieder. In der Aufstellung Matthias Bujok (28:0), Thorsten Vangerow (26:4), Benjamin Wolf (16:9) und Arthur Goßner (18:8) soll auch in der kommenden Saison wieder angegriffen werden. Dann in der Bezirksoberliga, Schwabens höchster Spielklasse. Eine überragende Entwicklung nahm auch die 2. Herrenmannschaft der GV Eintracht Autenried. Vor der Saison war das ausgerufene Ziel der Klassenerhalt, war man doch als Aufsteiger neu in die Liga gekommen. Doch schnell war klar, dass die Mannschaft anstatt gegen den Abstieg um den Aufstieg spielen würde. Und so konnte in der Aufstellung Mathias Krätschmer (27:9), Stephan Bujok (15:13), Elias Ebner (28:6) und Michael Felber (26:8) die Meisterschaft und der direkte Durchmarsch in die Bezirksliga gefeiert werden. Die Heimspiele finden auch in der kommenden Saison in der Turnhalle des Vereinsheims der GV Eintracht Autenried statt. Die Spielzeiten sind freitags 20 Uhr und samstags 18.30 Uhr. Zuschauer sind herzlich willkommen.

