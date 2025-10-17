Auto-Anhänger-Gespann auf der A8 bei Leipheim mit 50 km/h zu viel unterwegs

Ein Autofahrer war am Donnerstag mit fast 50 km/h zu viel unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit seinem Anhänger einer zivilen Streife der Verkehrspolizei Günzburg am Mittag mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Richtungsfahrbahn Stuttgart aufgefallen. Die Beamten fuhren dem Gespann hinterher und zeichneten mit der im Pkw verbauten Videoanlage den Verstoß auf. Die geeichte Geschwindigkeitsmessung ergab nach einer Nachfahrstrecke von mehr als zwei Kilometern eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 129 km/h, wobei hier Toleranzen bereits berücksichtigt sind. Nach der Anhaltung wurde dem 66-jährigen Fahrer die Übertretung erläutert. Dieser ging irrig davon aus, dass er doch 100 km/h fahren dürfe, was aufgrund der Gesamtgewichte allerdings nicht erlaubt war. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld im mittleren dreistelligen Bereich, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein einmonatiges Fahrerverbot zu. Nach der Anzeigenaufnahme durfte der Mann mit 80 km/h weiterfahren. (AZ)
Leipheim
