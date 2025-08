Nach dem Einkaufen war das Auto beschädigt

Am Freitag parkte ein 24-jähriger Autofahrer auf einem Supermarktparkplatz in der Rudolf-Wanzl-Straße in Leipheim. Zu diesem Zeitpunkt war sein Fahrzeug noch unbeschädigt. Als er nach dem Besuch des Supermarkts zurückkam, stellte er einen Sachschaden am Pkw fest. Da der 24-Jährige zuvor eine Auseinandersetzung mit einer unbekannten Frau hatte, vermutet er, dass diese sein Fahrzeug beschädigt haben könnte. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)

