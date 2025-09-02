Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Auto beschädigt: Unbekannter verursacht Kratzer am Pendlerparkplatz in Leipheim

Leipheim

Auto steht am Wochenende auf Pendlerparkplatz: Am Sonntag sind Kratzer da

Auf dem Parkplatz in der Hermann-Köhl-Straße in Leipheim wurde ein grauer Pkw zwischen Samstag und Sonntag beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.
    • |
    • |
    • |
    Ein auf dem Pendlerparkplatz in Leipheim geparktes Auto ist zerkratzt worden.
    Ein auf dem Pendlerparkplatz in Leipheim geparktes Auto ist zerkratzt worden. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Bereits am Wochenende, genauer gesagt von Samstag auf Sonntag, ist auf dem Pendlerparkplatz in der Hermann-Köhl-Straße in Leipheim ein dort geparkter grauer Pkw beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Im Bereich des Tankdeckels sind mehrere Kratzer festgestellt worden, die mit einem unbekannten Gegenstand verursacht wurden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, wird gebeten, dies der Polizei Günzburg unter der 08221/9190 mitzuteilen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden