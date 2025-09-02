Auto steht am Wochenende auf Pendlerparkplatz: Am Sonntag sind Kratzer da

Bereits am Wochenende, genauer gesagt von Samstag auf Sonntag, ist auf dem Pendlerparkplatz in der Hermann-Köhl-Straße in Leipheim ein dort geparkter grauer Pkw beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Im Bereich des Tankdeckels sind mehrere Kratzer festgestellt worden, die mit einem unbekannten Gegenstand verursacht wurden. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Sollten Zeugen den Vorfall beobachtet haben, wird gebeten, dies der Polizei Günzburg unter der 08221/9190 mitzuteilen. (AZ)
Leipheim
