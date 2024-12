Das Auto eines 18-Jährigen fängt auf der A8 bei Leipheim Feuer

Ein Auto hat am Sonntag auf der A8 bei Leipheim gebrannt. Laut Polizei hielt ein 18-Jähriger auf dem Seitenstreifen der A8 in Richtung Stuttgart an, nachdem Rauch aus dem Motorraum seines Pkws gedrungen war. Kurz darauf stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Einsatzkräfte der Feuerwehren Günzburg und Leipheim löschten das Feuer. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache für den Brand. An dem Fahrzeug und der Fahrbahn ist ein Schaden von rund 55.000 Euro entstanden. (AZ)

