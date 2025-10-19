Icon Menü
Auto in Günzburg angefahren: Unfallverursacher flieht

Auto in Günzburg angefahren: Unfallverursacher flieht

Als die 59-Jährige am Freitagmorgen zu ihrem Wagen in der Beethovenstraße zurückkehrt, stellt sie einen Schaden am Kotflügel fest. Wer hat etwas beobachtet?
    In der Beethovenstraße in Günzburg ist von Donnerstag auf Freitag ein Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.
    In der Beethovenstraße in Günzburg ist von Donnerstag auf Freitag ein Auto beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat in Günzburg in der Zeit von Donnerstag auf Freitag ein Auto beschädigt. Nach Angaben der Polizei stellte die 59-jährige Geschädigte am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ihren Wagen in der Beethovenstraße ab. Als die Halterin am Freitagmorgen gegen 9 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Bereich des Kotflügels auf der Beifahrerseite fest. Der Schaden wird auf eine Höhe von rund 2500 Euro geschätzt. Sollten Zeugen etwas bemerkt haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)

