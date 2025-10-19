Auto in Günzburg angefahren: Unfallverursacher flieht

Ein Unbekannter hat in Günzburg in der Zeit von Donnerstag auf Freitag ein Auto beschädigt. Nach Angaben der Polizei stellte die 59-jährige Geschädigte am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ihren Wagen in der Beethovenstraße ab. Als die Halterin am Freitagmorgen gegen 9 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am Bereich des Kotflügels auf der Beifahrerseite fest. Der Schaden wird auf eine Höhe von rund 2500 Euro geschätzt. Sollten Zeugen etwas bemerkt haben und Angaben zum Unfallhergang machen können, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)

