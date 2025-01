Autoscheibe eingeschlagen: Diebe stehlen Handtasche und Bargeld

In Leipheim haben unbekannte Täter eine Handtasche samt Portemonnaie aus dem Auto einer 48-Jährigen gestohlen. Laut Polizei parkte die Geschädigte am Donnerstag zwischen 9.30 und 10 Uhr ihren roten Mazda am Rand eines Feldweges entlang der Kreisstraße GZ 9. Nach einem kurzen Spaziergang mit ihrem Hund kehrte sie zu ihrem Auto zurück und sah, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen war. Zudem entdeckte sie Hebelspuren an der Beifahrertüre. Unbekannte Täter stahlen die im Fahrzeug befindliche Handtasche samt Geldbeutel und Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 08221/9190 um Hinweise. (AZ)

Handtasche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Autoscheibe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis