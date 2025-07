Autofahrer flüchtet nach Verfolgungsjagd auf der A8 – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei sucht seit der Nacht auf Freitag nach einem Autofahrer, der sich mit den Beamten zuvor eine Verfolgungsjagd geliefert hatte. Wie die Beamten mitteilten, wollte eine Streife der Günzburger Verkehrspolizei gegen 23.30 Uhr einen Pkw kontrollieren, der auf der A8 in Richtung München unterwegs war. Der Fahrer des Fahrzeuges habe nicht auf die Anhaltesignale reagiert, sondern sich der Kontrolle entzogen, indem er mit einer Geschwindigkeit von circa 200 Kilometern pro Stunde weiter in Richtung München gefahren sei.

An der Anschlussstelle Burgau verließ er nach Angaben der Polizei die Autobahn und fuhr über den Kreisverkehr in Richtung Scheppach weiter. Am darauffolgenden Kreisverkehr kam er aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, durchquerte eine Hecke und kam auf dem Parkplatz der Mindeltalschule zum Stehen. Der Beschuldigte flüchtete zu Fuß über einen Zaun in Richtung Adlerstraße. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Das verunfallte Fahrzeug wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)