Autofahrer in Günzburg berauscht im Straßenverkehr unterwegs

Die Polizei hat am Montag in Günzburg einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss stand. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten den 33-Jährigen am Mittag. Dabei stellten sie bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Drogentest zeigte schließlich an, dass dieser unter dem Einfluss von Kokain stand. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Der 33-Jährige hat nun ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot zu erwarten. (AZ)

