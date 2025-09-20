Icon Menü
Autofahrer zwischen Nattenhausen und Seifertshofen bei Unfall im Fahrzeug eingeklemmt

Kreis Günzburg

Autofahrer bei Unfall im Fahrzeug eingeklemmt

Am Samstagnachmittag hat sich zwischen Nattenhausen und Seifertshofen ein Unfall ereignet. Ein Mann musste von Rettungskräften aus seinem Auto befreit werden.
Von Robert Weiß
    • |
    • |
    • |
    Unfall zwischen Nattenhausen und Seifertshofen am 20.09.2025
    Unfall zwischen Nattenhausen und Seifertshofen am 20.09.2025 Foto: Robert Weiß

    Zwischen Nattenhausen und Seifertshofen ist es am Samstag gekommen. Am frühen Nachmittag kam ein PKW-Fahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum.

    Mann bei Unfall zwischen Nattenhausen und Seifertshofen eingeklemmt

    Der Mann wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehren aus Krumbach, Nattenhausen, Deisenhausen und Seifertshofen waren mit circa 50 Einsatzkräften vor Ort, befreiten den Verletzten mit schwerem Gerät und sicherten die Unfallstelle ab. Das BRK war mit zwei Rettungswagen und Notarzt im Einsatz.

    Ein ebenfalls alarmierter Hubschrauber brachte den Verletzten in ein Klinik. Die Polizei Krumbach hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen.

