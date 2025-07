Autofahrerin verliert auf A8 das Bewusstsein und prallt gegen Baum

Eine 44-Jährige hat am Donnerstag während einer Autofahrt auf der A8 bei Günzburg ihr Bewusstsein verloren, ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei verletzten sich alle Autoinsassen leicht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau um 17.20 Uhr mit ihren beiden Kindern auf der Autobahn in Fahrtrichtung München. Auf Höhe Günzburg wurde der 44-Jährigen schwindelig und sie wechselte vom mittleren auf den rechten Fahrstreifen. Kurze Zeit später verlor die Autofahrerin das Bewusstsein und damit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dadurch geriet der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr mit der linken Fahrzeugseite auf die Schutzplanke auf und schanzte im Anschluss in den Grünstreifen hinter der Leitplanke. Dort kollidierte der Pkw erneut mit der Schutzplanke, drehte sich und prallte letztendlich gegen einen Baum, so die Polizei.

Fahrerin erlangt ihr Bewusstsein zurück und steigt mit ihren Kindern aus dem Auto aus

Die Fahrerin erlangte ihr Bewusstsein zurück und konnte selbständig mit ihren beiden Kindern aus dem Wagen aussteigen. Alle Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Der verunfallte Pkw wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit, weshalb er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird von der Verkehrspolizei Günzburg auf rund 20.000 Euro beziffert. Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Günzburg und Leipheim waren zur Absicherung der Unfallstelle vor Ort. (AZ)