Weiterfahrt untersagt: Transporter auf A8 stark überladen

Auf der A8 bei Jettingen-Scheppach hat die Verkehrspolizei am Montagabend einen Autotransporter kontrolliert. Anhand der Fahrzeugdokumente hätte sich der Verdacht ergeben, dass der Transporter überladen war, so die Polizei. Deshalb ordneten die Beamten eine Kontrolle auf einer Brückenwaage an. Diese ergab, dass der dreieinhalb Tonnen schwere Lkw um mehr als 33 Prozent überladen war. Die Verkehrspolizei untersagte dem 34-jährigen Fahrer die Weiterfahrt und eröffnete ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. (AZ)

