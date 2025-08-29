Azubis planen und realisieren gemeinsam ein Bauprojekt in Günzburg

Es ist ein besonderes Projekt, dass das Bauunternehmen Bendl aus Günzburg plant: Azubis aus sieben Betrieben werden mit dem Ausbildungsstart am 1. September gemeinsam an einem branchenübergreifenden und praxisnahen Projekt arbeiten. Die Baufirma Bendl initiiert laut Pressemitteilung das Vorhaben. Das Ziel: „Jungen Menschen die Chance zu geben, alle Schritte eines Bauprojekts eigenverantwortlich und praxisnah zu durchlaufen.“

Betriebe aus Günzburg, Haldenwang und Burtenbach beteiligt

Beteiligt sind neben Bendl die Unternehmen Elektro Strehle aus Günzburg, der Garten- und Landschaftsbauer Finkel aus Haldenwang, die Spenglerei Foag aus Haldenwang, der Heizungs- und Sanitärbauer Oberauer aus Günzburg sowie die Sparkasse Schwaben-Bodensee und die Zimmerei Eckert aus Burtenbach.

Die Azubis der Betriebe würden gemeinsam ein Projekt realisieren – und das von der ersten Idee bis zur Fertigstellung. Dabei würden neben den fachlichen Fähigkeiten auch die Selbstständigkeit, die Teamarbeit und das Kostenbewusstsein der jungen Menschen gestärkt werden. Erfahrene Mitarbeiter und Ausbilder begleiten die Azubis und stehen ihnen beratend zur Seite.

Azubis planen gemeinsam ein Bauprojekt in Günzburg

Die Aufgaben sind dabei vielfältig: Die Azubis würden ein Bauprojekt planen und bauen. Darunter fallen neben Planung und Genehmigung auch handwerkliche Arbeiten auf der Baustelle, die Gestaltung der Außenanlagen, aber auch Finanzierungs- und Verwaltungsprozesse. „Ein besonderes Merkmal des Projekts ist die eigenständige Organisation durch die Auszubildenden“, erklärt Bendl. Sie müssten sich regelmäßig untereinander abstimmen und Schnittstellen zwischen den Gewerken klären. So würden sie ein umfassendes Verständnis für die Abläufe einer Baustelle gewinnen.

Das Projekt startet offiziell mit dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres am Montag, 1. September. Im Oktober ist dann eine erste Zusammenkunft der Azubis sowie eine Besprechung geplant.