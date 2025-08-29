B16 für zwei Tage im Bereich des Mühlwegtunnels voll gesperrt

Im Bereich des Mühlwegtunnels ist eine Sperrung erforderlich. Die Wartungsarbeiten sollen im Zeitraum von Donnerstag, 4.09.2025 bis Freitag, 5.09.2025 erfolgen.

Laut Informationen des Staatlichen Bauamts wird dafür die B16 am Donnerstag ab circa 8.30 Uhr, bis Freitag voraussichtlich bis 13 Uhr, im Bereich des Mühlwegtunnels voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke wird entsprechend beschildert. Diese führt von der Bundesstraße südlich des Tunnels über die Ichenhauser Straße nach Denzingen, über die Wehrhofstraße nach Wasserburg und Bubesheim, dann Richtung Günzburg über die Weißenhorner Straße – Ulmer Straße – Schlachthausstraße – Bahnhofstraße – Siemensstraße und zurück auf die B16 nördlich des Mühlwegtunnels (und umgekehrt). Die Arbeiten sind zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit und der Arbeitssicherheit nur unter Vollsperrung des betroffenen Streckenabschnitts möglich.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis sowie um Beachtung der Verkehrssicherungsmaßnahmen. (AZ)